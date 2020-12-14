Лизинговая компания Реалист Банка приняла участие в конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям»

Реалист Лизинг, являющаяся дочерней компанией Реалист Банка, приняла участие в конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям».

Мероприятие, организованное АО «Эксперт РА», прошло в онлайн-формате.

На конференции было представлено аналитическое исследование рынка лизинга по итогам 9 месяцев 2020 года.

Кроме того, обсуждались темы, связанные с реформой отрасли, влиянием пандемии коронавируса на ее состояние, современными тенденциями и перспективами развития.

Реалист Лизинг предлагает клиентам высококачественные услуги, специализируясь на предоставлении в лизинг легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники отечественного и иностранного производства.

Компания финансирует, как новую, так и бывшую в употреблении технику с минимальным авансом и на выгодных условиях. Реалист Лизинг имеет развитую филиальную сеть, которая позволяет проводить сделки практически во всех регионах страны.