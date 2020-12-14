Первый в России ПИФ стандарта ESG от Россельхозбанка получил рейтинг BBB от RAEX-Europe

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe присвоило биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» рейтинг на уровне BBB (esg). Таким образом, БПИФ от Россельхозбанка стал первым в России фондом ответственного инвестирования, получившим рейтинг ESG.

БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» от дочерней структуры Россельхозбанка является первым в России фондом, соответствующим международным стандартам ESG.

Рейтинговое Агентство RAEX-Europe присвоило фонду рейтинг ESG на уровне BBB (esg) с оценкой 64,7 балла, что характеризует достаточно высокий уровень управления ESG рисками. Присвоенный ESG рейтинг дает возможность российским и международным инвесторам получать объективную, независимую ESG оценку БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)».

БПИФ включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Таким образом, фондовый индекс «Вектор устойчивого развития» является индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным изменениям в данной сфере.

«Стратегии, ориентированные на ответственное инвестирование, становятся все более популярными среди международных инвесторов: количество фондов и объем средств под управлением ежегодно увеличивается в разы. Россельхозбанк разделяет принципы ESG и стремится развивать направление зеленого финансирования. В этом году «РСХБ Управление Активами» создало первый в России биржевой фонд, основанный на принципах ESG. Он позволяет институциональным и частным клиентам инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний на принципах ответственного инвестирования. Рейтинг, полученный от RAEX-Europe, подтверждает соответствие принципам ESG и надежность БПИФ для российских и международных инвесторов», – отметил Генеральный директор ООО «РСХБ Управление активами» Роман Серов.

Приобрести паи БПИФ РФИ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» можно через любого брокера по тикеру (краткое обозначение актива на бирже) ESGR. Минимальная сумма покупки паев — от одной тысячи рублей.

Рейтинговое агентство RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) — первое официально признанное рейтинговое агентство с российскими корнями в Европе (аккредитация ESMA и статус ECAI). Специализируется на ответственном финансировании. ESG-рейтинги и рэнкинги, верификация «зелёных» облигаций. Проводит ежегодный форум ответственных инвестиций СНГ во Франкфурте-на-Майне (с участием ICMA, CBI, BAFIN, UNPRI и представителей финансового сообщества). Агентство является подписантом инициативы UNPRI ESG in Credit Ratings, stakeholder endorser Principles of Responsible Banking, TCFD supporter, а также членом Люксембургской ассоциации ответственного финансирования LuxFLAG. Член Альянса рейтинговых агентств стран шелкового пути: группа CCXI (Китай, Гонконг), IIRA (Бахрейн), VIS Group (Пакистан) и RAEX-Europe (EC).

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: www.rshbam.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.rshb-am.ru/offices/). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020 года).