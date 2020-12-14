Солид Банк: Снижаем долговую нагрузку с обновленной программой рефинансирования и легким ежемесячным платежом

В преддверии своего 30-летия российско-японский Солид Банк обновил программу рефинансирования кредитов и кредитных карт других банков. Увеличенный срок кредита, и привлекательная ставка позволят уменьшить кредитную нагрузку в месяц.

Сама по себе программа рефинансирования создана для того, чтобы помочь клиентам других банков избавиться от кредитов с уже давно непривлекательными условиями. Это разумное решение снижения долговой нагрузки, особенно, когда кредиты оформлялись давно и под менее привлекательные условия, чем есть на рынке сейчас.

Но зачастую, имея несколько кредитов в своём багаже, эта же кредитная нагрузка не позволяет получить долгожданное одобрение по программе рефинансирования, так как уже действующие кредиты учитываются при оценке платежеспособности клиента. Клиенту просто приходит очередной отказ.

Солид Банк работает в направлении оказания банковских услуг с 1991 г., внимательно относится к проблемам и запросам клиентов, и на основании этого устанавливает более гибкие условия кредитования.

Так обновленная программа рефинансирования Солид Банка с возможностью «растянуть» кредит на срок до 10 лет позволяет снизить ежемесячную кредитную нагрузку и повысить вероятность получения положительного решения по рефинансированию.

Снижение долговой нагрузки поможет заемщикам пережить и без того тяжелое время, а в дальнейшем, когда ситуация в мире и стране стабилизируется, кредит можно будет погасить досрочно, если в этом есть необходимость.

Рефинансирование от Солид Банка это:

срок кредита от 13 мес. до 10 лет*,

сумма от 35 000 руб. до 3 000 000 руб.,

ставка от 9,9% годовых.

Возможно комбинированное рефинансирование кредита и кредитной карты. При этом оформлены они могут быть в разных кредитных организациях.

При рефинансировании до 800 000 руб. Солид Банк не требует ни залога, ни поручителей. А кроме погашения кредитов других банков Солид Банк предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга наличными.

Подробные условия Рефинансирования кредитов других банков указаны на сайте: https://solidbank.ru/for-individuals/loans/refinancing/

Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка, а также во всех офисах АО «Солид Банк»: 8 800 775 56 06

*При сроке кредита от 5 лет требуется залог.