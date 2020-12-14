На развитие культуры в 2021 году Иркутская область направит 2,3 млрд рублей

Еще около 412,5 млн из федерального и регионального бюджетов поступит по другим программам, связанным с национальной политикой, образованием и социальной защитой. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Самые крупные суммы будут направлены на строительство и ремонты учреждений культуры.

Так, продолжится строительство пяти домов культуры. Они расположены в городах Байкальск и Зима, сёлах Молька Усть-Удинского района, Костино Нижнеудинского района и в Писаревском сельском поселении Тулунского района. Сумма расходов составит 169,7 млн рублей. На проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры в рабочем посёлке Тыреть Заларинского района и городе Свирске выделено 43 млн рублей.

На развитие модельных домов культуры из средств областного и федерального бюджетов направят 111,6 млн рублей.

Средства пойдут на укрепление материально-технической базы этих учреждений. На 74,4 млн рублей планируется провести текущие ремонты и приобрести автобусы, 37,2 млн рублей будут направлены на приобретение оборудования.

На развитие библиотечного дела в бюджете Иркутской области предусмотрено 5,3 млн рублей.

Из них 3,4 млн рублей поступят на развитие созданных модельных библиотек. 1,9 млн рублей – на комплектование фондов муниципальных библиотек области.

Учреждения дополнительного образования детей в области искусств – это музыкальные, художественные школы и школы искусств – обеспечат новыми музыкальными инструментами. На их покупку будет выделено 10 млн рублей.