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Вклад «Хорошая пора» Банка УРАЛСИБ – в Топ-10 лучших сезонных вкладов

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших сезонных зимних вкладов в рублях в декабре, подготовленного порталом «Выберу.ру». 

В числе десяти наиболее выгодных предложений российских банков – сезонный вклад «Хорошая пора» с возможностью открытия в Интернет-банке. 

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, капитализация процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада. 

Более подробно узнать об условиях вклада «Хорошая пора», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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