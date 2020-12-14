Вклад «Хорошая пора» Банка УРАЛСИБ – в Топ-10 лучших сезонных вкладов

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших сезонных зимних вкладов в рублях в декабре, подготовленного порталом «Выберу.ру».

В числе десяти наиболее выгодных предложений российских банков – сезонный вклад «Хорошая пора» с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, капитализация процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.