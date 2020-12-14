Объединенная детская школа искусств № 3 Братска стала одной из лучших в стране

Общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств» ежегодно проводит Министерство культуры РФ. Он является масштабным творческим смотром учреждений системы детского художественного образования страны, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

В этом году участие в конкурсе приняли 148 детских школ искусств из 67 регионов России.

Лауреатами стали десять из них, в том числе Объединенная детская школа искусств № 3 города Братска. Она является методическим центром для школ искусств всей северной части Иркутской области. Учреждение трижды побеждало в конкурсе «Образцовое учреждение культуры Иркутской области». В 2014 году стало победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России».

Преподаватели и учащиеся Объединенной детской школы искусств № 3 города Братска принимают активное участие в общественной жизни города, ежегодно проводят до 300 выступлений, выставок и лекций, организуют благотворительные концерты. Каждый год на них собирают около 200 тысяч рублей, средства направляются на помощь нуждающимся семьям города. Работы учащихся художественного отделения украшают предприятия и учебные заведения Братска. Воспитанники школы сделали иллюстрации для 25 книг поэтов и писателей Братска.



На базе Объединенной детской школы искусств проходят мастер-классы и лекции известных музыкантов, среди которых итальянский виолончелист Умберто Клеричи, французский саксофонист Жюльен Пети, профессора Московской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных. Учащиеся школы являются стипендиатами Министерства культуры РФ, Губернатора Иркутской области, мэра Братска, Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».