Две команды ИНК стали лучшими на международном инженерном чемпионате «CASE-IN»

Команда ООО «Иркутская нефтяная компания» "D.I.V.A." (Development Innovation Value Ability) победила в международном инженерном чемпионат CASE-IN. Еще одна команда ИНК - "PRO ТОиР" - завоевала «бронзу» чемпионата, сообщают в компании.

В течение года участники чемпионата решали инженерные задачи, направленные на усовершенствование работы топливно-энергетического (ТЭК) и минерально-сырьевого комплексов (МСК) России. В финале осеннего кубка VIII сезона CASE-IN встретились 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 молодежных команд компаний ТЭК и МСК.

В декабре командам – финалистам были выданы итоговые кейсы, на решение которых было дано десять дней. Итоги чемпионата были подведены 11 декабря. Молодые специалисты ИНК представили экспертам свои инженерные решения по теме «Технологическая модернизация» и одержали победу. Команду победителей поздравил замминистра энергетики России Антон Инюцын.

Специализация членов команды "D.I.V.A." (Development Innovation Value Ability - Развитие Инновации Ценности Возможности) - решение технико-экономических задач в области трубопроводного транспорта нефтегазовой отрасли. Все участники команды являются молодыми специалистами ИНК, внутренними тренерами и наставниками. В их активе – победы в федеральных, отраслевых и корпоративных соревнованиях.

Проект CASE-IN входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и является международной системой соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России. С 2018 года чемпионат реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В 2019 году чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).