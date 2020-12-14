Компания En+ Group начала замену гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС

En+ Group сообщает о начале замены гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС. Детали нового гидроагрегата уже прибыли на станцию.

На монтажную площадку ГЭС с завода АО «Тяжмаш» (Сызрань) доставлены вал будущей турбины, корпус рабочего колеса и шесть лопастей общим весом свыше 170, 5 тонн. Все детали для замены гидроагрегата на Иркутской ГЭС уникальны, изготовлены на заводе по спецзаказу En+ Group.

Оборудование доставляли специальной техникой. Специалисты ГЭС вместе с представителями основной подрядной организации «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» уже начали подготовку к демонтажу гидроагрегата №1. В ноябре компания запустила на Иркутской ГЭС после замены новый агрегат №2.

– Запустив в работу первый новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС, мы не снижаем темпов реализации проекта модернизации оборудования ГЭС. Это позволит повысить эффективность ее работы, увеличит мощность станции еще на 23 МВт, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом, повысит безопасность ГЭС, – Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Программа обновления Иркутской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб., начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. В числе ключевых приоритетов проекта — повышение надежности и безопасности всех станций. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования.