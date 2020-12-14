«Большая книга» наградила лучших писателей страны

В Электротеатре Станиславский прошла церемония награждения лауреатов 15-го сезона литературной премии «Большая книга». Это крупнейшая в России и вторая литературная премия в мире после Нобелевской по размеру призового фонда. Один из учредителей премии — Альфа-Банк, и лауреаты каждого сезона становятся премиум-клиентами Альфа-Банка.

Первую премию в 3 млн рублей получил Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».

Второе место и 1,5 млн рублей получил Тимур Кибиров за свой дебютный роман «Генерал и его семья».

Третье место и 1 млн рублей достались Шамилю Идиатуллину за роман «Бывшая Ленина».

«Большая книга» была основана в 2005 году для поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России. повышение социальной значимости современной русской литературы, привлечение к ней читательского и общественного внимания.