Сбер провёл онлайн-конференцию для предпринимателей

Сбер совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» провёл онлайн-конференцию «Большие возможности для малого бизнеса» на площадке СберБизнес Live, в ходе которой представил инновационные сервисы для предпринимателей.

С приветственными словами к участникам конференции обратились Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, и Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Герман Греф подчеркнул, что представители малого бизнеса составляют самый многочисленный сегмент корпоративных клиентов банка (более 2,6 млн). И задача Сбера — обеспечивать доступные финансовые, нефинансовые и образовательные цифровые сервисы, помощь и поддержку на всех этапах ведения бизнеса.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов обозначил конкретные продукты и услуги экосистемы Сбера, экономящие время и деньги предпринимателя, а руководители профильных направлений банка подробнее рассказали о самых значимых из них.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

— Экосистема Сбера строится вокруг потребностей клиентов — её главных бенефициаров. Предприниматель должен заниматься развитием бизнеса, а не бумажной работой. Поэтому мы разрабатываем сервисы, которые устраняют всё лишнее — то, что не добавляет ценности и отвлекает от главного. В настоящий момент в экосистеме Сбера не только финансовые продукты и услуги, но и более 110 продуктов и сервисов, помогающих бизнесу в решениях вопросов с логистикой, торговлей, аналитикой, экспортом, бухгалтерий и прочим. Все эти сервисы помогают развивать бизнес без посредников, повышать эффективность и сокращать расходы. Мы становимся надежным партнером для малого бизнеса, помогая ему развиваться.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что в настоящее время платформу, созданную Сбером, используют миллионы предпринимателей.

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»:

— Сбер стал технологической платформой для малого бизнеса России. Принципы банка: «я – лидер, мы команда, все для клиента» – близки и понятна не только сотрудникам, но и предпринимателям. «ОПОРА РОССИИ» тоже является общественно-технологической платформой, мы многому учимся у Германа Грефа и его команды. Трансформируемся столь же динамично и компетентно. Наша общая цель – предлагать предпринимательскому сообществу такие современные и удобные сервисы, которые позволят бизнесу успешно развиваться не только на российском, но и на мировых рынках. Мы благодарны Герману Грефу и всей команде Сбера за проведение столь масштабного мероприятия.

На конференции обсуждались такие вопросы, как новая линейка пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания, обеспечение доступа малого бизнеса к госконтрактам, эскроу и аккредитивы в госзакупках, внешнеэкономическая деятельность, аналитика и рекомендации для малого бизнеса и портал поставщиков — единая витрина всех закупок страны. В конференции приняли участие более 2000 представителей малого бизнеса.