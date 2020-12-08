Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

Ипотечные ставки в Альфа-Банке снова снизились. Теперь можно получить кредит под 7,89% на квартиру в строящемся или построенном доме при первоначальном взносе от 20%, если вы зарплатный клиент Альфа-Банка, либо подали ипотечную заявку через застройщика.

Для квартиры в строящемся доме можно получить ставку еще ниже — 7,69% при сумме кредита от 8 млн рублей для Москвы и Московской области, от 5 млн рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для других регионов.

В Альфа-Банке есть сервис цифровой ипотеки — многие клиенты подают документы и получают кредит полностью онлайн, не приходя в офис. Собирать и заверять у нотариуса большой пакет документов уже не нужно, достаточно прислать выпуску из ПФР или сделать в мобильном банке выписку с зарплатного счета.

Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.