SberCIB профинансирует строительство жилых комплексов в Санкт-Петербурге на 27 млрд рублей

SberCIB открыл пять невозобновляемых кредитных линий на общую сумму более 27 млрд рублей Группе «Эталон» для возведения ЖК и объектов социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Сроки погашения предоставляемых кредитов — 2024-2025 гг.

Андрей Шеметов, старший вице-президент Сбербанка:

- Группа «Эталон» является давним стратегическим партнером SberCIB, и мы рады, что наше сотрудничество с Группой развивается и крепнет уже на протяжении 20 лет. За это время мы вместе реализовали более 15 проектов в сфере жилищного финансирования. Новые кредитные линии общим объемом в 27 млрд рублей открыты банком для финансирования строительства современных жилых комплексов в Санкт-Петербурге. «Эталон» меняет облик наших городов к лучшему, делает их красивыми и комфортными для проживания, и мы рады вместе с партнером принимать участие в таком важном и нужном деле.

Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон»:

- Привлечение проектного финансирования от Сбербанка на комфортных для Компании условиях служит еще одним подтверждением качества наших проектов. Детальная проработка и высокая ликвидность жилых комплексов характеризует Группу «Эталон» как одного из крупнейших игроков рынка с хорошо диверсифицированным портфелем проектов и сильной финансовой позицией. Эффективное взаимодействие девелопера и банка позволяет реализовывать жилые комплексы, пользующиеся высоким спросом у покупателей, и создавать новые точки притяжения на карте города.

Средства в объеме 6,17 млрд руб. будут использованы для финансирования строительства жилого комплекса класса бизнес-лайт Галактика PRO в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Комплекс будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В ЖК запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м.

5,73 млрд руб. пойдут на финансирование строительства жилого комплекса «Московские ворота II», также относящегося к сегменту бизнес-лайт и расположенному в Московском районе. ЖК включает 2 жилых здания высотой от 14 до 19 этажей, в которых запроектировано 795 квартир площадью от 28 до 109 кв. м и паркинг на 456 машиномест.

Оба проекта реализуются рядом с кварталом «Галактика» Группы «Эталон», две очереди которого уже введены в эксплуатацию.

Еще 15,21 млрд рублей будут направлены на реализацию новых корпусов 9.1 и 9.3 квартала «Галактика», насчитывающих в общей сложности более 2,5 тысяч квартир. Также проектом предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры.

Галактика PRO, «Московские ворота II» и корпуса 9.1 и 9.3 квартала «Галактика» уже выведены на рынок, продажи квартир ведутся с использованием счетов эскроу.

SberCIB — выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений: от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.