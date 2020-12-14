Новости Банк «Фридом Финанс» признан лучшим инвестиционным банком России в 2020 году Банк «Фридом Финанс» стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Лучший инвестиционный банк». Жюри отметило динамичное развитие банка в крайне сложном для экономики году и его значимый вклад в популяризацию инвестиционно-банковского сектора на финансовом рынке России.



Торжественное награждение лауреатов 16-й Национальной банковской премии прошло в Ассоциации российских банков 10 декабря 2020 года. Церемонию награждения вел президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Наградами были отмечены федеральные и региональные финансовые организации, наиболее успешно проявившие себя в 2020 году.



Банк «Фридом Финанс» победил в номинации «Лучший инвестиционный банк». Жюри высоко оценило его деятельность по разработке и масштабированию инвестиционно-банковских продуктов, а также целевую медиаактивность, направленную на повышение финансовой грамотности населения и популяризацию фондового рынка среди розничных инвесторов.



Награду от Банка «Фридом Финанс» получали председатель правления Геннадий Салыч и главный бухгалтер‐финансовый директор Татьяна Дерюгина.



«Благодарим жюри и участников финансового рынка за признание достижений банка в столь непростом для всего банковского сообщества году. Мы рады получить эту почетную в бизнес-кругах награду, которая подтверждает значимость и результативность нашей повседневной деятельности. Продолжаем трудиться так же эффективно и ответственно для наших клиентов и партнеров, как делаем это уже на протяжении 30 лет», — отметил Геннадий Салыч.



«Благодарю коллег и профессиональное жюри за признание заслуг Банка «Фридом Финанс». Мы ведем кропотливую работу по улучшению качества сервиса для клиентов, развиваем и внедряем новые продукты, активно участвуем в жизни финансового сообщества. Впереди у нас новые вызовы, к которым мы готовы», — добавила Татьяна Дерюгина.



За 11 месяцев 2020 года Банк «Фридом Финанс» нарастил объем чистых активов более чем в два раза: на 1 декабря они достигли 11,5 млрд рублей. С января по декабрь текущего года вложения в ценные бумаги увеличились на 55%, объем депозитов физических лиц прибавил более 30% и составил 5,2 млрд рублей. Число клиентов за тот же период выросло почти в два раза и превысило 32 тысячи человек. В октябре 2020 года Банк увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей, до 1,4 млрд рублей.



Национальная банковская премия – одна из старейших и авторитетных наград профессионального банковского сообщества. Она была учреждена Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом в 2005 году и ежегодно проводится на протяжении 15 лет. Победителями премии становились наиболее успешные коммерческие банки, страховые, инвестиционные, брокерские, IT- и IB-компании. Торжественное награждение лауреатов 16-й Национальной банковской премии прошло в Ассоциации российских банков 10 декабря 2020 года. Церемонию награждения вел президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Наградами были отмечены федеральные и региональные финансовые организации, наиболее успешно проявившие себя в 2020 году.Банк «Фридом Финанс» победил в номинации «Лучший инвестиционный банк». Жюри высоко оценило его деятельность по разработке и масштабированию инвестиционно-банковских продуктов, а также целевую медиаактивность, направленную на повышение финансовой грамотности населения и популяризацию фондового рынка среди розничных инвесторов.Награду от Банка «Фридом Финанс» получали председатель правления Геннадий Салыч и главный бухгалтер‐финансовый директор Татьяна Дерюгина.«Благодарим жюри и участников финансового рынка за признание достижений банка в столь непростом для всего банковского сообщества году. Мы рады получить эту почетную в бизнес-кругах награду, которая подтверждает значимость и результативность нашей повседневной деятельности. Продолжаем трудиться так же эффективно и ответственно для наших клиентов и партнеров, как делаем это уже на протяжении 30 лет», — отметил Геннадий Салыч.«Благодарю коллег и профессиональное жюри за признание заслуг Банка «Фридом Финанс». Мы ведем кропотливую работу по улучшению качества сервиса для клиентов, развиваем и внедряем новые продукты, активно участвуем в жизни финансового сообщества. Впереди у нас новые вызовы, к которым мы готовы», — добавила Татьяна Дерюгина.За 11 месяцев 2020 года Банк «Фридом Финанс» нарастил объем чистых активов более чем в два раза: на 1 декабря они достигли 11,5 млрд рублей. С января по декабрь текущего года вложения в ценные бумаги увеличились на 55%, объем депозитов физических лиц прибавил более 30% и составил 5,2 млрд рублей. Число клиентов за тот же период выросло почти в два раза и превысило 32 тысячи человек. В октябре 2020 года Банк увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей, до 1,4 млрд рублей.Национальная банковская премия – одна из старейших и авторитетных наград профессионального банковского сообщества. Она была учреждена Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом в 2005 году и ежегодно проводится на протяжении 15 лет. Победителями премии становились наиболее успешные коммерческие банки, страховые, инвестиционные, брокерские, IT- и IB-компании. eg

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