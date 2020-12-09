ПСБ возвращает клиентам 500 рублей за покупки по карте Mastercard

ПСБ запустил акцию для розничных клиентов-держателей дебетовых карт Mastercard.

Банк вернет 500 рублей каждому клиенту, оформившему дебетовую карту «Твой кэшбэк» платежной системы Mastercard в период с 1 декабря по 28 февраля.

Для получения вознаграждения необходимо оплатить картой покупки на общую сумму от 1000 рублей в первый месяц с момента получения карты.

Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в кэшбэк-баллах, после чего клиент может в мобильном банке перевести баллы в рубли по курсу 1=1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

«500 рублей - это дополнительный бонус к действующей программе лояльности ПСБ, который увеличивает выгоду клиента. Впереди Новый год, люди будут больше тратить, покупать подарки, готовиться к праздникам и каникулам. Мы решили поощрить своих клиентов, показав, что платить картой – выгодно», - говорит руководитель группы развития банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.