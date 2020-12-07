ПСБ запустил акцию «Зимний кешбэк» для розничных клиентов, которая продлится с декабря по 31 января 2021 года.

«Зимний кешбэк» составляет 10% от операций по картам банка и действует как дополнительное вознаграждение к базовой программе лояльности ПСБ.

В акции участвуют все клиенты, которые в период с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке, и при этом совершат покупки на сумму от 50 тысяч рублей по любым картам банка (зарплатным, дебетовым, кредитным).

При сохранении суммы вклада по окончании акции клиент получит вознаграждение – в зависимости от размера вклада «зимний кешбэк» составит от 1000 до 5000 рублей. Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего клиент может перевести баллы в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

«Зимний кешбэк» увеличивает выгоду вкладчиков. Также в декабре ПСБ повысил доходность действующих вкладов и накопительных счетов и запустил новый вклад «Зимнее чудо» с доходностью до 5,5% годовых.

«Наша задача – создать условия для того, чтобы клиентам было удобно и выгодно с банком. В преддверии Нового года люди начинают покупать подарки, готовятся к встрече праздника и планируют новогодние каникулы. Мы решили поощрить наших клиентов-вкладчиков, предложив им дополнительное вознаграждение при оплате покупок картами банка. Одновременно банк повысил и доходность вкладов и накопительных счетов, поскольку это по-прежнему самый востребованный, удобный и понятный инструмент сбережений для населения», - говорит директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.