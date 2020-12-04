ПСБ открыл в Сарапуле свой первый операционный офис

В Сарапуле открылся операционный офис ПСБ - первый в городе и третий на территории Республики Удмуртия.



Торжественное открытие состоялось при участии руководителей бизнес-блоков ПСБ Константина Басманова, Олега Минаева, руководителя дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, регионального директора ПСБ в Удмуртской Республике Игоря Кудрявцева, и.о. первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Константина Сунцова, главы г. Сарапула Виктора Шестакова, а также клиентов банка.



«Сарапул является центром промышленности Удмуртской Республики, в городе работают предприятия ОПК, машиностроительного комплекса, обрабатывающей и других градообразующих отраслей. В республике высокая концентрация оборонных предприятий, и ПСБ успешно развивает сотрудничество с ними. Наш новый офис в Сарапуле будет обслуживать сотрудников этих предприятий, в которых занята большая часть населения города, а также других горожан. Мы готовы предложить свои лучшие финансовые решения, экспертизу и опыт», – отметил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.



«Новый офис будет обслуживать население Сарапула, его услугами уже сейчас могут воспользоваться 5 тысяч сотрудников «Сарапульского радиозавода» и «Сарапульского электрогенераторного завода». Для республики Промсвязьбанк — важный партнер не только в части работы с предприятиями ОПК, но и в реализации проектов в области спорта, льготного кредитования бизнеса, инвестиционных проектов. Так, в 2020 году в рамках соглашения с Удмуртией в сфере развития спорта банк выделил финансирование федерации биатлона, федерации лыжных гонок республики и оператору спортивных стартов «Калашников спорт», – сообщил и.о. первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.



«Промсвязьбанк работает в республике с 2005 года, и за 15 лет работы нашими клиентами стали крупнейшие компании из различных отраслей. Открытие офиса связано, прежде всего, с обслуживанием работников оборонно-промышленного комплекса города, которые по достоинству оценят удобное расположение в самом центре города, а также комфортные условия обслуживания и широкую линейку наших современных банковских продуктов и сервисов», – прокомментировал открытие региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.



Новый офис ПСБ находится на ул. Раскольникова, 142. В нем установлен банкомат с функцией приема наличных денег и платежный терминал для оплаты различных услуг. Отделение работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, тел.: (3412) 94 82 90.