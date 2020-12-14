ПСБ увеличил лимит на сотрудничество с компаниями Узбекистана до $500 млн

ПСБ принял участие в онлайн сессии «Промышленный диалог Россия - Узбекистан: новые проекты и партнерства», организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром". Спикерами мероприятия в том числе стали представители государственных ведомств и институтов России и Узбекистана, а также руководители крупных российских и международных промышленных, ИТ- и фармкомпаний.

В рамках дискуссии, посвященной перспективам промышленного сотрудничества России и Узбекистана и тем мерам, которые могут ускорить это развитие, своим мнением о роли банков в этом процессе поделился Александр Мещеряков, директор дирекции международного бизнеса ПСБ.

В своем выступлении на тему «Межбанковское сотрудничество - драйвер роста двусторонней торговли между Россией и Узбекистаном» он отметил, что после либерализации валютного законодательства в Узбекистане в сентябре 2017 года объемы сотрудничества наших стран существенно выросли. В частности, с 2017 по 2019 год объём экспорта из России в республику вырос в 2 раза. Если говорить о межбанковских операциях по торговому финансированию, то до 2017 года в ПСБ этот уровень сотрудничества с узбекскими банками измерялся в десятках миллионов долларов в год, а сейчас это уже сотни миллионов долларов в год.

Он также сообщил, что ПСБ почти 10 лет взаимодействует с финансовыми институтами Узбекистана, страновой лимит банка сейчас составляет $500 млн. «Узбекистан входит в ТОП-3 международных экспозиций для банка. Мы активно сотрудничали и сотрудничаем со всеми основными узбекскими финансовыми институтами, в основном организуя финансирование поставок товаров в таких отраслях как автомобильная промышленность, металлургия, химия, текстиль, удобрения. В целом наша работа шла по трем направлениям: предоставление двусторонних межбанковских кредитов узбекским банкам на цели торгового финансирования, осуществление документарных операций для российских экспортеров и импортеров, а также организация ПСБ синдицированных кредитов с участием других российских банков. В этом году мы шагнули дальше: с 3 квартала дополнительно к работе с финансовыми институтами мы стали проводить сделки с корпоративными заемщиками. В частности, совсем недавно предоставили кредитную линию Навоийскому горно-металлургическому комбинату размере $200 млн на финансирование его проектов. Уверен, что сотрудничество между нашими странами продолжит динамично развиваться. Узбекистан является очень перспективным рынком для российских компаний, и банки готовы содействовать росту торговли между нашими странами».