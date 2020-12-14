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Более 36 тысяч человек заразились коронавирусом в Иркутской области

По данным оперативного штаба, на 14 декабря в Иркутской области подтверждены 269 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе заболели 36 202 человека.

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За последние сутки выздоровели 29 человек, за весь период эпидемии – 31 427. 

Госпитализированы в медучреждения 3 832 человека, за последние сутки – 36.

За последние сутки умерли 15 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 1 245 человек: 1082 (+14) человек от COVID-19, 163 (+1) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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