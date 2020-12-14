Новости Почти 200 обманутых дольщиков в Иркутской области восстановили жилищные права Из Единого реестра проблемных объектов исключено 10 домов, 197 граждан получили свои квартиры. Работу провел Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области. Поручение создать такую структуру, во время оглашения Послания Губернатора Иркутской области, в марте дал Игорь Кобзев. Тогда в реестре был 31 проблемный объект, 1079 обманутых дольщиков.



На финальной стадии находится решение проблем ещё 205 граждан – участников долевого строительства 11 проблемных домов, которые начали возводить пять застройщиков. Многие из этих домов были не достроены. Так, в декабре планируется ввести в эксплуатацию две блок-секции жилого комплекса «Топкинские горки» в Иркутске. Застройщик объявил себя банкротом. Под руководством регионального Фонда привлечён конкурсный управляющий. Строительные работы уже завершены, в ближайшее время объект будет введён в эксплуатацию, будут восстановлены права 100 дольщиков.



Права застройщика трёх проблемных домов по улице Донской в городе Иркутске (застройщик ЗАО «Иркутсклесстрой») через суд были переданы АО «Иркутское региональное жилищное агентство». Сейчас оно завершает работы на объектах. В декабре 2020 года долгожданные ключи от квартир получат дольщики дома в городе Шелехов, проблемный застройщик ООО «Развитие». На стадии готовности дом в посёлке Изумрудный Иркутского района, проблемный застройщик ООО «Медстрой». Достроить и ввести объект в эксплуатацию планируется также в 2020 году, квартиры получат 27 граждан. Удалось найти решение ситуации с двумя домами в Саянске, строительство которых было остановлено в 2014 году.



- Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области привлёк к решению проблемы самого проблемного застройщика - ООО «Крост», мэра Саянска, специалистов Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. Благодаря общим усилиям удалось убедить застройщика завершить работы. Сейчас они выполнены полностью, идёт ввод в эксплуатацию. До конца года будет восстановлены жилищные права граждан Иркутской области, - сказал руководитель Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области Роман Лиходиевский.



Для решения проблем дольщиков пяти объектов незавершённого строительства требуется привлечение средств из областного и федерального бюджетов. Это дома, расположенные в Иркутске на улицах Дыбовского и Сибирской, проблемный застройщик ООО «МолдРосс». Строительная готовность трёх из них составляет 95%, а на двух домах работы выполнены на 10% и 23% соответственно. Решается вопрос софинансирования через механизм публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Дольщиками являются 332 человек.



В 2021 году из Единого реестра проблемных объектов планируется вывести пять домов оставшиеся таких застройщиков как ООО «БазисСтройИнвест», ООО «Северный», ООО «Деметра Ангарск», ЖСК «Инвест». В них участниками долевого строительства являются 345 человек. eg

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