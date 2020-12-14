В Иркутске 1200 хвойных деревьев обработают для предотвращения вырубки

В Иркутске стартовала профилактическая операция «Ель». С 14 по 22 декабря хвойные деревья на общественных пространствах обрабатывают специальным раствором для предотвращения вандальных действий и незаконной вырубки перед Новым годом.

– Будет обработано 1202 хвойных насаждения, а именно ель, сосна, пихта, кедр. Обработка проводится путем опрыскивания хвойных насаждений на 68 общественных озелененных территориях, в том числе: парк Комсомольский, парк Россия, Иерусалимская гора, о. Юность, о. Конный, парк Инициативной молодежи, бульвар Гагарина и др. Территория, обработанная раствором, будет обозначена табличкой, – отметила специалист МКУ «Городская среда» Дарья Куфякова.

Используемый препарат соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Состав раствора сертифицирован и абсолютно безвреден для самих растений, а также для людей, животных и окружающей среды при применении на открытом воздухе. При попадании в тепло дерево, отработанное химикатами, издает стойкий неприятный запах. Препарат держится на дереве в течение 30 дней.