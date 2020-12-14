В Иркутской области стартует месячник по проверке пиротехники

В Иркутской области стартовал месячник качества и безопасности салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней пройдет с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года. Об этом сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова. В ходе рейдов будет проводится разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию пиротехники, о недопустимости торговли продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей.



В этот период в Иркутской области будет работать горячая линия. По телефону 8 (3952) 24-08-74 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты службы будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественной пиротехники.



В ходе прошлогодних контрольных мероприятий из незаконного оборота было изъято более пяти тысяч единиц пиротехнических изделий на сумму более 187 тыс. рублей.