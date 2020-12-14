UBS поднял оценку нефинансовых сервисов «Сбера» в 4,5 раза

Инвестбанк UBS оценил стоимость нефинансовых активов «Сбера» в годовой перспективе в 594 млрд руб., при оптимистичном сценарии этот показатель может достичь 1,1 трлн руб., следует из аналитического отчета. Ранее UBS давал оценку на уровне 133 млрд руб., но пересмотрел модель после того, как Сбербанк представил новую стратегию до 2023 года.

Согласно новой стратегии Сбербанк намерен увеличить выручку от нефинансовых сервисов до 5% от общей, а к 2030 году — до 20–30%. При этом большинство нефинансовых сервисов через три года должны стать безубыточными. По прогнозу UBS, нефинансовая выручка «Сбера» достигнет к 2023 году 570 млрд руб. и принесет около 130 млрд руб. валовой прибыли, сообщает РБК.

Это первая оценка нефинансовых сервисов экосистемы «Сбера», включенная в модель оценки стоимости всей компании. По данным UBS, учет нефинансовых сервисов при оценке 594 млрд руб. добавляет к целевой цене акций Сбербанка в перспективе года 8% в базовом сценарии (около 343 руб. за бумагу), при оптимистичном сценарии она может составить 400 руб. Стоимость всех активов банка в базовом сценарии превысит 7,3 трлн руб., в оптимистичном сценарии она не указывается.

В экосистему Сбербанка сейчас входит около 50 компаний. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, выручка нефинансовых цифровых компаний «Сбера» в 2019 году составила более 35 млрд руб., а в 2020 году ожидается более 70 млрд руб.