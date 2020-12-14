В Тулунском районе на пожаре погибла женщина и двое детей

Известно, что в момент возгорания в доме находилась мать с тремя детьми, 9-летнему мальчику удалось спастись, сообщают в СУ СК России по Иркутской области.

Ночью 14 декабря поступило сообщение о возгорании в частном доме в посёлке Ермаки на улице Трактовой. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих человек, 29-летней женщины и двух малолетних детей в возрасте 1 года и 3-х лет.

Установлено, что жильё семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара.

В настоящее время назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Допрашиваются очевидцы трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.