В Иркутской области открыт набор в программу «Лидеры производительности» на 2021 год

Занятия пройдут дистанционно с 24 февраля по 26 сентября следующего года, сообщают в областной администрации.

По своей сути программа рассчитана на менеджеров, в ходе обучения им потребуется создать реальный проект оптимизации для своей компании. Курсы организованы в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Курсы будут разделены на три потока:

19 поток, с 24 февраля по 25 июля 2021 года

20 поток, с 22 марта по 22 августа 2021 года

21 поток, с 26 апреля по 26 сентября 2021 года

Кроме этого, мероприятия по повышению производительности труда проходят непосредственно на предприятиях региона. Эксперты «Федерального центра компетенций» помогают, с одной стороны, поднять эффективность за счет применения оптимальных технологий и построения наиболее рациональной производственной цепочки, с другой - обучают и персонал, и руководителей лучшим бизнес-практикам.