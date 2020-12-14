В Иркутской области общепит проверят на соблюдение ограничительных мер

В одном из заведений на момент проверки после 23 часов находилось 98 человек. Владелец заведения объяснил это тем, что ему также принадлежит хостел, расположенный в том же здании, поэтому считает, что ограничение режима работы на него не распространяется, сообщают в администрации области.

Однако, в соответствии с указом в ночное время в ресторанах при гостиницах могут обслуживаться только лица в них проживающие. Данный хостел был рассчитан всего на четыре места. Признаков заселения в нем не было, в регистрационном журнале также не значилось ни одного проживающего в тот день. Составлен протокол.