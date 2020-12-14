В 2020 году в Иркутской области отремонтируют 102 дороги

Отремонтируют как участки на региональных дорогах, так и в самих городах: Иркутске, Братске, Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово. Отремонтируем 166,5 километров проезжих частей, сообщает губернатор области на своей странице в Инстаграм.

Особое внимание уделят северу области. Продолжат ремонт трассы Братск - Усть-Илимск и Киренск - Казачинское. О необходимости их реконструкции говорили участники общественных обсуждений.

– Поступили предложения по организации движения в Иркутске. Город растёт, увеличивается число машин. Необходимо сделать передвижение по областному центру максимально комфортным. Все предложения передадим в администрацию города. Некоторые пожелания от жителей региона в 2021 году реализовать не удастся. Но без внимания их не оставим. Учтём и включим в планы на ближайшие годы. В частности, речь о ремонте объездной дороги посёлка Энергетик в Братске, – говорит Игорь Кобзев.