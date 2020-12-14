Новости

Власти объяснили отказ закрыть Сочи из-за COVID-19 уважением к туристам

Прирост заболевших в регионе стабилен, а закрываться было бы неуважением ко всем россиянам, кто уже купил путевки, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью Life News, текст которого опубликован на сайте краевой администрации.

Читайте также:

В Подмосковье зрителям разрешили посещать спортивные соревнования
14 декабря 2020
В Иркутской области общепит проверят на соблюдение ограничительных мер
14 декабря 2020

«Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной Поляне», — сказал губернатор.

Кондратьев также отметил, что для региона важен горнолыжный сезон. «Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых», — сказал он. Лучше «серьезно поработать», чтобы не допустить роста заражений, добавил глава края.

«Мой принцип простой — создать условия для безопасного отдыха. Но и от самих туристов мы ожидаем соблюдения всех требований Роспотребнадзора», — отметил губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3021)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании