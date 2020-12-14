Власти объяснили отказ закрыть Сочи из-за COVID-19 уважением к туристам

Прирост заболевших в регионе стабилен, а закрываться было бы неуважением ко всем россиянам, кто уже купил путевки, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью Life News, текст которого опубликован на сайте краевой администрации.

«Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной Поляне», — сказал губернатор.



Кондратьев также отметил, что для региона важен горнолыжный сезон. «Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых», — сказал он. Лучше «серьезно поработать», чтобы не допустить роста заражений, добавил глава края.

«Мой принцип простой — создать условия для безопасного отдыха. Но и от самих туристов мы ожидаем соблюдения всех требований Роспотребнадзора», — отметил губернатор.