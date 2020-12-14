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Mail.ru Group и Сбер организуют бесплатное такси для врачей на базе Ситимобил

Mail.ru Group и Сбер запускают на базе сервиса такси Ситимобил единую службу бесплатного такси для врачей в 12 российских городах. На это выделят 145 миллионов рублей — расходы компании разделят поровну. Довозить медиков к пациентам на дом будут водители партнеров Ситимобила, сообщают в пресс-службе агрегатора.

Для организации такси для медицинских работников Ситимобил подключит 800 автомобилей партнеров. Они будут бесплатно, быстро и с соблюдением необходимых мер безопасности довозить врачей на прием — в том числе к пациентам с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. 

145 млн рублей пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции. Все авто оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем и будут регулярно дезинфицировать. Такси из этого парка не будут обслуживать других пассажиров — они будут возить только медиков.

К проекту подключатся водители партнеров Ситимобила, которые захотят в нем участвовать. Их обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Также водителей поддержат в случае заболевания или вынужденного карантина: для этого компании выделили специальный фонд. 

Специальные автопарки появятся в 12 городах:

  • Санкт-Петербурге,
  • Екатеринбурге,
  • Уфе,
  • Омске,
  • Казани,
  • Ростове-на-Дону,
  • Ярославле,
  • Саратове,
  • Ульяновске,
  • Челябинске,
  • Красноярске,
  • Волгограде.

Обслуживать перевозки медицинских работников будут от 30 до 150 машин в каждом городе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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