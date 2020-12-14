В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых

ФНС России зарегистрировала 1,5 млн самозанятых. К проекту ежедневно присоединяются более 5 тысяч человек, и сейчас он распространен на всю территорию России. Для сравнения в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысяч налогоплательщиков.

За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 220 млрд рублей и уплатили налоги почти на 4,5 млрд рублей.

Налог на профессиональный доход - специальный налоговый режим с комфортной ставкой, простой регистрацией и удобным администрированием. Достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», сделать селфи, фото паспорта – и самозанятый зарегистрирован. Там же в мобильном приложении он пробивает чек, который можно отправить клиенту через любой мессенджер или по электронной почте. Налоговая по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать банковскую карту.

Также вести свое дело и быть самозанятым можно при помощи партнеров. Сейчас к платформе ФНС России подключены 48 партнеров, среди которых крупнейшие банки и электронные площадки. Это позволяет налогоплательщикам работать, используя привычные для них инструменты и знакомые приложения.