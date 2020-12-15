Более 110 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Иркутскую область в начале 2021 года

В январе следующего года в Приангрье планируется поставить около 41 тысячи доз вакцины от COVID-19, в феврале - 75 тысяч. Об этом стало известно на заседании оперштаба.

Ранее было объявлено, что вакцинация врачей и педагогов от COVID-19 в Иркутской области начнется в I квартале 2021 года, она будет носить добровольный характер.

При этом в Москве вакцинация уже началась. 5 декабря в столице открылись первые пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. Пока записаться на получение вакцины «Спутник V» могут работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты.

Прививку могут сделать горожане в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, без болезней в течение двух недель до вакцинации, не беременные и не кормящие грудью.

Процедура занимает менее часа: 10 минут на осмотр врачом, 15 минут на подготовку препарата, 30 минут на наблюдение после прививки. На вакцинацию нужно приходить с паспортом, полисом ОМС и документом, подтверждающим факт работы в соответствующей отрасли или организации.