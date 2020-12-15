В конце декабря станут известны результаты исследования коллективного иммунитета к COVID-19 в Приангарье

В Иркутской области завершается третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Первый этап проходил в июне, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу. По итогам второго этапа, состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны в конце декабря, сообщил на заседании оперштаба Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов.

Между тем, в рамках данного исследования возникли сложности с доставкой биоматериала в Иркутск из Усть-Илимска, Усть-Кута, Бодайбо и Тулуна. Игорь Кобзев поручил в кратчайшие сроки отработать организационные моменты для решения этой проблемы.

За последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составил 269 случаев, умерло 15 человек.