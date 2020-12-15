Кобзев поручил построить школу в Большом Голоустном к 1 сентября 2021 года

Напомним, в результате пожара здание школы, где обучался 71 ученик, сгорело. В школе работали 17 педагогических работников и 10 человек технического персонала, сообщают в областной администрации.

29 ноября глава региона лично посетил место трагедии и дал поручение местным властям совместно с родителями и представителями общественности в кратчайшие сроки рассмотреть варианты строительства школы. Выбор жителей поселка был сделан в пользу блочной модульной конструкции, которая возводится по современным технологиям в короткие сроки.

- До 1 марта руководству Иркутского района необходимо подготовить техническое задание и все необходимые документы. К 1 сентября 2021 года школа должна принять учеников, - подчеркнул губернатор.

Сегодня образовательный процесс для ребят организован с применением дистанционных технологий. В безвозмездное пользование всем обучающимся и педагогам передано 90 планшетных компьютеров, приобретены канцелярские товары, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства.