Дискаунтер «ХлебСоль» увеличит сеть на 21% в следующем году

Дискаунтер «ХлебСоль», входящий в состав ГК «Слата», в 2021 году планирует увеличить сеть на 21% до 287 торговых точек. Сеть дискаунтеров активно развивается в Иркутской области и Забайкальском крае уже 6 лет. Запуск формата стал ответом на экономическую ситуацию, сложившуюся во второй половине 2014 года и, как следствие, изменения покупательского спроса в сторону бюджетных покупок у дома.

«На начало 2020 года мы открыли уже 195 универсамов и ставили себе хороший процент роста сети – порядка 25% за год. Но пандемия внесла корректировки в динамику роста и в покупательское поведение. В целом, мы отмечаем, что основные задачи нам удалось выполнить. На конец года у нас будет 237 универсамов, мы активно развивались в северных районах Иркутской области и в Забайкалье. Сейчас «ХлебСоль» работает в 29 городах и районных центрах. На 2021 год мы планируем 50 новых открытий», – прокомментировала операционный директор ТС «ХлебСоль» Татьяна Петроченко.

В компании подчеркнули, что ассортимент товаров дискаунтеров «ХлебСоль» можно описать одной фразой: «все, что нужно каждый день», – более 1300 наименований товаров. Главная задача дискаунтера – обеспечить выгодное предложение на рынке для покупателя. Большое внимание уделяется товарам категории социальной корзины, которая позволяет приобрести товары первой необходимости по комфортной цене. Среди таких позиций, например, мука, крупы, сахар, яйцо и многое другое. В сети представлено более 300 товаров собственной торговой марки (СТМ). Они представлены практически во всех категориях. Самые популярные товары СТМ – масло подсолнечное рафинированное, яйцо куриное, батон нарезной, молоко, водка.

Справка:

В настоящее время торговая сеть «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», насчитывает 237 магазинов. Работает в 29 городах и районных центрах Иркутской области — Иркутск, Усолье-Сибирское, Усть-Орда, Черемхово, Бохан, Саянск, Залари, Братск, Оса, Вихоревка, Новонукутск, Еланцы, п.Белоречеснкий, Тулун, Слюдянка, Шелехов, Ангарск, Хомутово, Мегет, Кутулик, Зима, Железногорск, Чуна, Байкальск, Култук, Усть-Кут, Усть-Илимск, п. Тельма, Игирма, и в Забайкальском крае — город Чита и районные центры.