В Иркутской области открыли пять новых мостов

Ещё четыре построят в 2021 году, проектная документация уже готова и получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» построены мосты через реку Куда на 15 километре автомобильной дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Иркутском районе и через реку Ей на автодороге Залари – Жигалово в Нукутском районе. На эти работы было направлено 463 млн рублей. Также были начаты работы по реконструкции мостового перехода через реку Куда на четвертом километре автомобильной дороги Куда – Хомутово – Турская в Иркутском районе. Их завершат в 2021 году.



Также в пострадавших от наводнения территориях региона в 2020 году отремонтировано восемь мостов. Самый крупный из них – через реку Малая Иреть.