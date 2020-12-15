Альфа-Банк назван цифровым лидером 2020 года

«Технологией года» стал проект распознавания клиентов по лицам в Phygital-офисах Альфа-Банка. Это совершенно новый клиентский опыт: новые офисы узнают клиента в лицо и назначают ему свободного менеджера либо ставят в электронную очередь, а менеджер сразу получает на свой ноутбук или планшет все необходимые данные о клиенте.В Сочи прошел Digital Leaders Forum, в завершение которого наградили лауреатов премии Digital Leaders. Альфа-Банк назван лидером в двух номинациях:

«Трансформацией года» организаторы премии назвали новое мобильное приложение Альфа-Банка. Меньше чем за год разработчики полностью переделали дизайн, интерфейс, функциональность. Альфа-Банк первым включил клиентов в процесс разработки приложения: 6 тысяч клиентов обсуждали и испытывали каждый сценарий и почти каждую функцию.

«Цифровая трансформация уже давно перестала быть вопросом инвестиций, все первоочередные вещи цифровизировали. Теперь это вопрос идей — где и как новые технологии помогут добиться лидерства. В этом году мы применили совершенно новый подход к созданию мобильного приложения и радикально модернизировали клиентский опыт в отделениях. И уже сейчас видно, что другие банки начинают копировать наши идеи — а это и есть главный признак цифрового лидерства», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Премия Digital Leaders — развитие авторитетной премии «Время инноваций», вручается за лучшие кейсы в области цифровизации и онлайн сервисов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.