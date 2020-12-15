Банк ВТБ поддержал проведение VII фотоконкурса «Самая красивая страна»

14 декабря 2020 года начинается прием работ на VII фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Конкурс проводится с 2015 года, и ежегодно в нем принимают участие тысячи фотографов, среди которых много как профессионалов, так и любителей. Участником проекта может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России.

В этом году работы принимаются в 10 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон», «Фотопроект», «Живой архив» и «Магия воды». Традиционно учрежден Приз зрительских симпатий — его выберут пользователи в ходе открытого голосования в Интернете.

Банк ВТБ в качестве партнера конкурса учредил специальный приз «Заповедная Россия» — его получит автор лучшего кадра, сделанного на территориях заповедников или национальных парков. Причем в этом году к конкурсу допускаются снимки с фото- и видеоловушек, установленных в заповедниках.

«ВТБ сотрудничает с Русским географическим обществом с 2017 года в рамках целевой программы банка „Образованная страна“. В этом году наше партнерство вышло на новый уровень, и мы не только поддержали проведение самого масштабного в России фотоконкурса, но и учредили специальный приз в номинации „Заповедная Россия“. Нам очень интересно, какие работы будут присланы на конкурс, ведь из года в год здесь формируется уникальная подборка кадров, которые показывают, как богата и разнообразна природа в России», — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Прием работ продлится до 5 апреля 2021 года. Экспертная комиссия, в которую входят 17 профессиональных фотографов, выберет по 10 финалистов в каждой номинации. Затем состоится заседание жюри конкурса. Вместе с известными фотографами работы финалистов оценивают люди из других сфер искусства — кинорежиссеры, актеры, искусствоведы, обладающие собственным взглядом на художественную ценность фотографий. Работы финалистов будут демонстрироваться на выставках по всему миру, а также войдут в состав уникальной онлайн-выставки с элементами дополненной реальности на сайте РГО. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте https://photo.rgo.ru/.