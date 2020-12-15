Группа ВТБ и Санкт-Петербург подписали соглашение о безвозмездной передаче 65% АО «Метрострой Северной Столицы» в собственность города

Соглашение о передаче акций было подписано сегодня в Смольном в присутствии президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее группой ВТБ было зарегистрировано АО «Метрострой Северной Столицы», 65% акций которого безвозмездно передаются в собственность города. Договоренность о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности АО «Метрострой Северной Столицы» является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил: «Группа ВТБ принимала участие в реализации флагманских транспортных проектов Санкт-Петербурга, таких как аэропорт „Пулково“, Западный скоростной диаметр, Скоростная магистраль между Санкт-Петербургом и Москвой. Строительство метро является важнейшим для города проектом. Уверен, что благодаря усилиям правительства Санкт-Петербурга и опыту команды группы ВТБ мы реализуем его наилучшим образом, сохранив квалифицированный персонал и производственную базу ОАО „Метрострой“, а также значительным образом увеличим темпы строительства метрополитена — самого востребованного вида общественного транспорта в Санкт-Петербурге».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил: «Создание новой компании стало началом нового этапа петербургского метростроения. Мы сделаем все, чтобы новая компания была обеспечена трудовыми, производственными и финансовыми ресурсами, чтобы она могла исполнять госконтракты по проектированию и строительству метро ускоренными темпами. Совместная работа города и группы ВТБ позволит продолжить строительство метро в городе».