Участники вебинара от Примсоцбанка узнают, как бизнесу эффективно взаимодействовать с банком при кредитовании

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает руководителей компаний, финансовых директоров и бухгалтеров на онлайн-семинар «Эффективное взаимодействие с банком при кредитовании». Мероприятие пройдёт на платформе Mirapolis Virtual Room*.



В качестве спикера выступит Клавдия Беккер, начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», практикующий эксперт с 2005 года. Специалист банка расскажет:



- о требованиях банка к клиенту, кредитуемой сделке, залогу;

- про факторы, влияющие на принятие решения;

- о причинах отказов.



Вебинар пройдёт 22 декабря в два этапа:



• в 11:00 по московскому времени (18.00 по Владивостоку) – для клиентов западных регионов (Москва, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Иркутск, Санкт-Петербург);

• в 11:00 по владивостокскому времени для городов Приморского края, Хабаровска и Камчатки.



Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте банка. Вопросы по участию можно задать по телефону: 8 800 350 42 02.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 69 офисов в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.



*Mirapolis Virtual Room - система для проведения веб-конференций, вебинаров, презентаций.