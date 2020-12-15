Из гипермаркетов – в дискаунтеры. 4 тренда продуктового ритейла в 2020 году

Пандемия оказала значительное влияние на все сферы бизнеса, в том числе и на и продуктовые сети. В сети дискаунтеров «ХлебСоль», входящих в ГК «Слата», выделили четыре наиболее ярких тренда 2020 года на рынке продуктового ритейла.

1. Покупают реже, но больше

Пандемия повлияла на количество посещений магазинов – покупатели ходят в них реже, но делают покупки с запасом. Так посещение сети в первую волну, в апреле 2020 года, сократилось на 19%, во вторую волну, в ноябре 2020, на 6,2%. При этом средний чек растет: в апреле он увеличился на 26%, а в ноябре на 10%. В компании подчеркивают, что этот тренд сохраняется и сейчас.

В топ-5 категорий, которые заметно выросли в продажах во время пандемии (апрель-ноябрь), вошли: бакалея (+31%), бытовая химия, гигиена, косметика (+24%) и гастроном мясной (+10%).

2. Экономят и охотятся за скидками

Покупатели стали чувствительны к цене. В компании «ХлебСоль» отмечают, что растет доля товаров собственной торговой марки (СТМ), дискаунтеров и промо-продаж.

Анализ покупок в сети «ХлебСоль» показал, что процент товаров СТМ в чеке достиг 54%. Это означает, что каждый второй покупатель экономит. Наиболее популярны собственные марки – «РОСТ», «Простой выбор».

По данным аналитиков Nielsen на ноябрь 2020 года, растет доля промо-продаж: 46% потребителей совершили покупки в новой для себя точке только ради акций и скидок. При этом покупатель ищет промо как в офлайн (+34%), так и в онлайне (+32%), что не наблюдалось год назад.

3. Меняют привычки

В период пандемии спрос на СТМ особенно вырос по категориям: крупы, растительное масло, алкоголь, бакалея, молоко, яйцо, кондитерские изделия и бытовая химия.

– У населения наметилась растущая тенденция в изменении образа жизни в связи с падением доходов и перераспределением своего времени, в том числе из-за “удаленки”, что напрямую сказывается на сфере розничной торговли, – отметили в компании. – Люди переориентировались на приготовление пищи дома, на домашние тренировки, косметические процедуры своими руками и т.д.

4. Меняют форматы

Аналитики Nielsen обращают внимание, что в 2020 году произошло заметное перераспределение между торговыми форматами – покупатели стали чаще совершать покупки в онлайн-магазинах, дискаунтерах и магазинах «у дома», а не в крупных форматах – гипермаркетах – как это было раньше.

Напомним, что ранее дискаунтер «ХлебСоль», входящий в состав ГК «Слата», объявил о планах по увеличению в 2021 году сети на 21% – до 287 торговых точек. Сеть дискаунтеров активно развивается в Иркутской области и Забайкальском крае уже 6 лет. Запуск формата стал ответом на экономическую ситуацию, сложившуюся во второй половине 2014 года и, как следствие, изменения покупательского спроса в сторону бюджетных покупок у дома.

Справка:

В настоящее время торговая сеть «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», насчитывает 237 магазинов. Работает в 29 городах и районных центрах Иркутской области — Иркутск, Усолье-Сибирское, Усть-Орда, Черемхово, Бохан, Саянск, Залари, Братск, Оса, Вихоревка, Новонукутск, Еланцы, п.Белоречеснкий, Тулун, Слюдянка, Шелехов, Ангарск, Хомутово, Мегет, Кутулик, Зима, Железногорск, Чуна, Байкальск, Култук, Усть-Кут, Усть-Илимск, п. Тельма, Игирма, и в Забайкальском крае – город Чита и районные центры. В 2021 году сеть планирует увеличить количество торговых точек на 50 до 287.