За последние сутки в Бурятии скончались 5 человек с коронавирусом

Всего с начала пандемии в республике умерли 516 человек с коронавирусом.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 15 декабря выявлено 215 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 22 694.

Из 215 новых случаев COVID-19: 174 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 561 пациент, наблюдается 6 428 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 18 793 (+288) человека.

За последние сутки в регионе 5 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 516 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 632 койки, занято – 1 824, свободно – 808. Занятость коечного фонда составляет 69,3%.