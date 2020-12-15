Иркутский район признали лучшим муниципалитетом Приангарья по развитию физкультуры

Иркутский район стал победителем ежегодного областного фестиваля спорта и здорового образа жизни в номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по развитию массовой и физической культуры» по итогам 2020 года, сообщают в администрации района.

- Иркутский район по праву можно назвать спортивным районом. Более трети жителей района всех возрастов занимаются физической культурой и спортом. Только за последний год количество занимающихся физкультурой и спортом увеличилось на 13,6 тысяч человек. В 2020 году на 70% было увеличено финансирование для проведения спортивных мероприятий. Конечно, для дальнейшего развития нам нужны новые спортивные объекты, как уличные спортплощадки, так и крытые корты. И такие объекты будут в Иркутском районе, - рассказал заместитель председателя Комитета по социальной политике администрации Андрей Агеев.

В Иркутском районе расположено 177 спортивных сооружений.

В Большой Речке в этом году открылась площадка для подготовки и выполнения нормативов ГТО. В селе Максимовщине идет сооружение хоккейного корта. В стадии завершения строительства находится физкультурно-оздоровительный комплекс в Урике. Возведение спортивного оздоровительного комплекса в Плишкино планируют завершить в следующем году, строительство ФОКа в Карлуке – в 2022 году.

На 2021 год запланировано строительство трех спортивных объектов. Это спортивно-оздоровительный комплекс в Хомутово, который будет располагаться по улице Севастопольская, ледовый дворец с комплексом спортивных сооружений в деревне Куда и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Маркова.