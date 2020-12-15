Новости

Международный форум «Время отдыхать на Байкале!» пройдет в онлайн формате

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» пройдет в Иркутске 22-23 декабря в онлайн формате. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона. 

Организаторы форума – Правительство региона, агентство по туризму Иркутской области, центр оказания услуг «Мой бизнес», Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». Участие в нем примут представители федеральных и региональных органов государственной власти, депутаты Государственной Думы и сенаторы от Иркутской области. 

Мероприятие соберёт на площадке ведущих федеральных и международных экспертов и спикеров, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, крупнейших туроператоров, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Бельгии и других стран. 

Главной темой обсуждения станет «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: новые векторы развития внутреннего и въездного туризма». Также поговорим о развитии туризма в условиях коронавируса, - отметила руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина. 

По вопросам участия в форуме обращайтесь в ТПП Восточной Сибири по тел. (3952) 33-51-00, e-maildcp@tppvs.ru. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте форума.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании