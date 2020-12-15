Бесплатные семинары для бизнеса проведет ГК «Финансовые эксперты» при участии Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области

В течение недели с 14 по 18 декабря с 10:00 до 14:00 в Иркутске проходит серия бесплатных семинаров для бизнеса на темы:

- Оплата труда на предприятиях малого бизнеса

- Оценка персонала на предприятиях малого бизнеса

- Кадровое делопроизводство на малом предприятии

На семинаре у вас будет отличная возможность задать вопросы практикующим экспертам с многолетним опытом и получить конкретные ответы. Организаторы специально резервируют время, чтобы максимально подробно разобрать каждую ситуацию.

Дата: с 14 по 18 декабря 2020 года, ежедневно, с 10:00 до 14:00

Место проведения: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта 239В, оф. 410

Организатор: группа компаний «Финансовые эксперты» при участии Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области

Стоимость: бесплатно

Регистрация: https://finance.expert38.com/

Контакты: +7-914-935-54-14, klient@expert38.com

В программе:

Кадровое делопроизводство на малом предприятии

Ключевые изменения в законах в 2021 году, требования к оформлению документов, сдача отчётности, проверки трудовой инспекции и другие важные темы.

Оплата труда на предприятиях малого бизнеса



Комплексная система оплаты труда, мотивация персонала, современные методики построения системы оплаты труда, внедрение нематериальной мотивации.

Оценка персонала на предприятиях малого бизнеса

Оценка работы персонала по компетенциям, уровни компетенций персонала, принципы управления по KPI целей.

Спикеры семинаров:

По окончании семинаров все участники могут получить бесплатную консультацию от специалистов группы компаний «Финансовые эксперты», в том числе и по темам, не связанным с программой семинара, например, по:

- бухгалтерскому и налоговому учёту;

- выбору системы налогообложения;

- информацию по маркировке товаров;

- внедрению маркировок для разных категорий товаров в розничной торговле;

- другим профильным вопросам.

Если ваш вопрос сложный или нестандартный, задайте его в форме регистрации на семинар, чтобы на него обязательно

обязательно выделили время и ответили максимально подробно.

Регистрация на семинар: https://finance.expert38.com/