Школьное лесничество из Иркутской области стало одним из лучших в России

Лесничество «Лесной дозор» из Ольхонского района заняло второе место по итогам смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» в номинации «охрана и защита леса», сообщают в областной администрации.

Члены «Лесного дозора» заготавливают корма для зимней подкормки птиц, борются с вредными организмами. В частности, они участвуют в ежегодной акции по механическому сбору яйцекладок непарного шелкопряда. Еще одно направление деятельности – уборка лесов от скопившегося мусора.

Конкурс организован Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом) в рамках реализации Плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, а также Плана мероприятий по развитию школьных лесничеств.

Смотр проводился заочно, в нем приняли участие порядка 150 школьных лесничеств из 38 субъектов страны. Участники соревновались в четырех номинациях: лесовосстановление, охрана и защита леса, просветительская деятельность, организация деятельности школьного лесничества.