44% россиян планируют автопутешествие на новогодних праздниках

Путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. 20% из них отправятся по городам России, а 2% — за границу, сообщают сервисы Работа.ру и СберАвто.

Среди тех, кто планирует путешествие по России, 17% опрошенных посетят Москву и города Московской области. 14% респондентов отметили, что поедут в города Золотого кольца России. 13% решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург, а 11% — в один из городов Сибири. 9% жителей России поедут в Краснодарский край, по 5% — в Карелию и на Кавказ, а 3% — в Крым. Еще 2% жителей России будут отдыхать на Дальнем Востоке, и по 1% — в Ставропольском крае и Калининграде.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках запланировали путешествие на Алтай, на Урал или в Казань.

Большинство жителей России доберутся до места отдыха на автомобиле — этот вариант отметили 44% респондентов. Четверть опрошенных (26%) выбрали для путешествия поезд или электричку. Еще 18% участников исследования отправятся в путешествие на самолете, а 12% — поедут на автобусе.

«Путешествия на автомобиле в текущих обстоятельствах — самый безопасный выбор для россиян. Кроме того, автопутешествия дают свободу, которую ценят многие — свободу выбирать свой маршрут и менять его, если захочется, заезжать в нетуристические места. Главное — соблюдать осторожность на дороге и подготовить авто к поездке, особенно, если вы планируете двигаться в северном направлении. Нелишним будет проверить авто на основные уязвимости — уровень технических жидкостей, давление в шинах, масла, состояние фар, а в дополнение к привычным зимним аксессуарам взять с собой мощный фонарь и надежный трос», — прокомментировали результаты опроса эксперты СберАвто.