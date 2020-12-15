Иркутянин впервые удостоен премии «Торнадо» в области боевых искусств

«За достижения в обеспечении развития Айкидо» награду впервые получил иркутянин – президент Федерации айкидо Иркутской области Александр Беляев, сообщают в мэрии Иркутска.
В 2005 году Александр Беляев создал филиал секции айкидо в Иркутске «Дзикисинкай – России». Является преподавателем по айкидо на базе государственного училища (колледжа) олимпийского резерва города Иркутска, организатором и непосредственным участником всех мероприятий, проводимых Национальным Советом Айкидо России. С 2016 года организатор Всероссийского Фестиваля «Айкидо – Байкал».