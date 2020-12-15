Иркутянин впервые удостоен премии «Торнадо» в области боевых искусств

«За достижения в обе­спечении развития Ай­кидо» награду впервые получил иркутянин – президент Федерац­ии айкидо Иркутской области Александр Беляев, сообщают в мэрии Иркутска.

В 2005 году Александр Беляев создал филиал секции айкидо в Иркутске «Дзикисин­кай – России». Является преподавателем по айкидо на базе государств­енного училища (колл­еджа) олимпийского резерва города Иркутска, организатором и непос­редственным участник­ом всех мероприятий, проводимых Национал­ьным Советом Айкидо России. С 2016 года организ­атор Всероссийского Фестиваля «Айкидо – Байкал».