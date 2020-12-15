В Иркутске центральные улицы Октябрьского округа очищают от незаконной рекламы

С начала декабря проведено шесть рабочих выездов, ликвидировано более 1500 объявлений на улицах Советской, Байкальской, Трилиссера, Коммунистической, 25 Октября, 4-я Советской, Партизанской, Карла Либкнехта, сообщают в мэрии Иркутска.

– В Иркутске имеются отдельно стоящие конструкции, доски объявлений на каждом жилом доме. Несоблюдение правил благоустройства территории города влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до тринадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти пяти тысяч рублей, – пояснил глава комитета по управлению округом Георгий Комаров.