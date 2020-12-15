Книги для детей с нарушениями зрения поступили в Иркутскую областную детскую библиотеку им. Марка Сергеева

Их подарил московский Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», сообщают в областной администрации.

Весной он стал победителем конкурса грантовых проектов Российского фонда культуры, который проходил в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На выделенные средства были созданы 425 комплектов полисенсорных книг под названием «Путешествие в историю». Их отправили в детские и специализированные библиотеки всех 85 регионов России, пять из них поступило в Иркутск.

В комплект входят книги сложной конструкции «Наша древняя столица» и «Бородино». В них использованы специальные технологии, такие как высокий контур изображений, тактильные элементы разной фактуры, объёмные конструкции и звуковое сопровождение. Это позволяет людям с нарушениями зрения воспринимать информацию, развить остаточное зрение, тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев. В комплект входят специальное электронное устройство «читающий карандаш», которое считывает микрокоды книг, воспроизводит текст и музыку.