Новости Аналитики: Российский рынок акций на максимумах и с большим потенциалом впереди Ралли российского рынка акций на прошлой неделе продолжалось шестую неделю подряд, тогда как рост мировых рынков акций приостановился. На прошлой неделе ралли на российском рынке акций продолжалось шестую неделю подряд, тогда как рост глобальных рынков акций приостановился. Российский рынок акций остается главным бенефициаром ротации инвесторов из историй роста в бумаги циклических и экономически чувствительных секторов, отмечают аналитики Альфа-Банка. Данные по фондам, инвестирующие в EM (EPFR) за неделю до 9 декабря свидетельствуют о том, что они привлекли $3,8 млрд, из них $115 млн пришлось на фонды, инвестирующие в Россию, – это самый сильный приток средств в этом году. Индекс РТС повысился на 4,1% н/н до 1 412 пунктов, пробив психологически важный уровень 1 400 пунктов на прошлой неделе впервые с февраля этого года. Индекс Московской биржи прибавил 2,1% до 3 277 пунктов и торговался на исторических максимумах. Динамика российского рынка акций сильно опережала динамику индекса MSCI EM, который вырос всего на 0,5% н/н на прошлой неделе. Индекс MSCI All World снизился на 0,5% н/н. Индекс S&P 500 снизился на 1,0% н/н на фоне отсутствия прогресса по пакету стимулов в США, тогда как европейские рынки акций снижались на фоне усталости от Brexit – индекс StoxxEuro600 опустился на 1,0% н/н. Курс рубля укрепился на прошлой неделе (+1,5% до 72,95 руб./долл.) на фоне роста цен на нефть (Brent +1,5% н/н до 49,95 долл./барр.), которая пробила отметку $50 барр. впервые с начала марта этого года. Курс доллара не изменился (90,70) и закрыл неделю на минимуме за последние два с половиной года. Российский рынок акций рос на фоне ухода инвесторов в акции циклических компаний На прошлой неделе рост российского рынка акций был обусловлен большим потоком новостей из корпоративного сектора, считают аналитики Альфа-Банка. – Ротация инвесторов из историй роста в акции циклических и экономически чувствительных секторов по-прежнему была сильной на фоне начала процесса вакцинации и надежд на восстановление мировых экономик. Спросом пользовались качественные игроки в металлургическом, нефтегазовом и банковском секторах: SVST (+8,1% н/н), LKOD (+7,6% н/н), MMK (+6,0% н/н) (на фоне Дня инвестора), OGZD (+5,4% н/н), NLMK (+6,7% н/н), SBER (+6,4% н/н), MNOD (+4,6% н/н). Инвесторы проявляли интерес и к бумагам ритейлеров – MGNT (+11,0% н/н) и FIVE (+4,3% н/н). В аутсайдерах рынка были бумаги QIWI (-23,0% н/н) после того как ЦБ ввел ограничения на некоторые виды финансовых операций банка; TCSG (-7,1% н/н) после того как главный акционер продал 4,6% акций на сумму примерно $300 млн через ускоренную подписку; бумаги AGRO опустились в цене на 2,6% после того как российское правительство приняло решение ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло в конце прошлой недели. Ожидается насыщенная неделя в США с важными последствиями для рынков Настроение на мировых рынках акций остается оптимистичным. Инвесторы продолжают находиться в поисках позитивных катализаторов, связанных с появлением вакцин против Covid, потенциальными бюджетными и монетарными стимулами в США и позитивным исходом переговоров по Brexit, считают эксперты Альфа-Банка. – На этой неделе ожидается большое количество событий, которые окажут влияние на динамику рынков. Во вторник и в среду пройдет последнее в этом году заседание ФРС – рынок рассчитывает на то, что американский регулятор лишь уточнит свой дальнейший прогноз и не будет покупать облигации или “перекраивать” свой портфель в пользу увеличение долгосрочных долговых обязательств. Тем не менее, на последнем в этом году заседании ФРС все же может преподнести сюрприз; в этом случае казначейские бумаги США могут сильно вырасти, а курс доллара продолжить свое падение. Сегодня коллегия выборщиков США проведет голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера – как широко ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидатуру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что должно оказать поддержку мировым рынкам акций. Более важным сейчас для президентства Джозефа Байдена является последний тур выборов в Сенат от штата Джорджия, который пройдет 5 января. От этого голосования зависит контроль над верхней палатой американского Конгресса – сохранив его, республиканцы смогут бойкотировать политику будущего президента-демократа Джо Байдена. Если же демократам удастся получить необходимое число голосов, они смогут продвигать свои бюджетные инициативы. В случае победы демократов инвесторы ожидают рост доходностей 10-летних КО США и ускорение подразумеваемой инфляции. Хотя получение демократами 50 мест в Сенате позитивно с точки зрения бюджетных стимулов, такой исход выборов негативен для рынков, так как в этом случае Джозеф Байден сможет провести повышение налогов и другие реформы. Бюджетные стимулы опять в центре внимания на этой неделе. Согласованный обеими партиями пакет на сумму $908 млрд должен быть представлен в Конгресс уже сегодня. Как сообщил источник агентству Reuters, в расчете на одобрение, новую версию законопроекта разбили на две части: первый пакет предусматривает меры поддержки малому и среднему бизнесу, а также средства на дополнительное финансирование пособий по безработице и распространение вакцины (в общей сложности $748 млрд); второй пакет – на сумму $160 млрд – предназначен для поддержки местных властей и администраций штатов. Цены на нефть снижаются на фоне ослабления позитивных настроений – Мы ожидаем, что цены на нефть на этой неделе покажут отрицательную динамику по мере того, как неопределенность в отношении баланса спроса и предложения возвращается на повестку дня, в то время как ключевые драйверы роста на нефтяном рынке были отыграны в течение последних двух недель. Пытаясь разобраться в причинах продолжительного ралли цен на нефть, мы видим существенное отклонение динамики цен на нефть от уровней, обусловленных фундаментальными факторами на рынке. Так, несмотря на то, что долгожданное решение ОПЕК+ стало главным разочарованием на прошлой неделе, предполагая увеличение добычи на 0,5 млн барр./сутки начиная с 1 января, котировки Brent продолжили свой рост, протестировав уровень $50/барр. в конце недели. Учитывая, что квоты ОПЕК+ будут постепенно смягчаться на протяжении 1К21, баланс спроса и предложения на нефтяном рынке представляется нам весьма хрупким в свете расширения карантинных мер. Тем не менее, рынок продолжает игнорировать негативный новостной фон, сопутствующий введению всё новых карантинных мер, и закладывает в котировки ожидания скорого согласования пакета экономических стимулов в США и начала массовой вакцинации ещё в 2020 г. Таким образом, мы ожидаем, что волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится и они будут торговаться в диапазоне $47-49/барр., с учётом отсутствия позитивных катализаторов, которые могли бы спровоцировать их дальнейший рост. На этой неделе в России выходит целый ряд важной макроэкономической статистики Росстат редставит данные по промпроизводству за ноябрь – консенсус-прогноз предусматривает снижение этого показателя на 4,9% г/г (мы ожидаем более сильного спада на 6,5% г/г), учитывая что в октябре промпроизводство снизилось на 5,9% г/г. В пятницу ЦБ объявит решение о ключевой процентной ставке. – Как мы, так и консенсус-прогноз ожидают, что регулятор возьмет паузу и сохранит ставку на прежнем уровне 4,25%. Быстрое ускорение роста продовольственных цен привело к ускорению годовой инфляции гораздо выше инфляционного ориентира ЦБ на этот год 3,9-4,2% (сейчас мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет 4,7-4,8% г/г, по итогам этого года); на прошлой неделе Владимир Путин отдал распоряжение ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло. Цены на сахар выросли на 70% г/г. Мы ожидаем, что следующее окно возможностей для понижения ставки появится только с 2К21. Кроме того, в пятницу Росстат должен объявить данные по обороту розничной торговли (-3,0% г/г консенсус-прогноз и -2,5% г/г, согласно нашему прогнозу) и безработице (и мы, и консенсус-прогноз ожидаем, что она будет находиться на уровне 6,3%) за ноябрь. Эти цифры покажут масштаб влияния пандемии на расходы и доходы потребителей. Потенциальные интервенции китайских властей на рынок железной руды могут негативно повлиять на цены на железную руду и сталь Так как тихоокеанские спотовые цены на железную руду превысили $160/т, cfr (62% Fe) на прошлой неделе, высока вероятность интервенций китайского правительства на рынок железной руды после того как Китайская национальная ассоциация стали (CISA) подтвердила свои требования к властям Китая войти на рынок. Фьючерсы на железную руду опустились на 4,5% до $150,71/т на бирже в Сингапуре, железорудные контракты на Даляньской бирже снизились в цене на 3,2%, тогда как цены на горячекатаный рулон и арматуру снизились на бирже в Шанхае. Новость негативна для производителей стали, в том числе для российских интегрированных сталелитейных компаний (NLMK, SVST, MMK и EVR). На железную руду приходится 40%+ себестоимости у неинтегрированных производителей стали, тогда как на Китай приходится более 80% объемов поставок тихоокеанской железной руды. Государственные интервенции могут оказать давление на цены на железную руду и далее на сталь. Данные по товарным запасам железной руды в портах Китая – ключевого индикатора дефицита железорудного рынка – выйдут в пятницу, 18 декабря. Запасы железной руды в китайских портах с конца октября снижались. Цены на никель выросли на 2,8% до $17 780 за метрическую тонну на LME, показав самый сильный рост с октября 2019 г. Цены на черные металлы поддерживает начало процесса вакцинации от Covid-19, перспективы дальнейших бюджетных стимулов в США (пакет стимулов размером $908 млрд) и сильные фундаментальные показатели спроса в Китае. Новость ПОЗИТИВНА для Норильского никеля (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, $36,3/ГДР), так как повышение цены на никель на $1 000/т приносит дополнительные примерно $200 млн EBITDA компании на годовой основе. Палладий торгуется выше отметки $2 300/унцию, и на рынке распространено мнение, что цены на медь могут вырасти до $9 000-10 000/т в будущем году. ALRS по-прежнему сильно поддерживают новости об укреплении спроса на ювелирные украшения в сезон рождественских и новогодних праздников. Цены на золото торгуются в рамках небольшого диапазона $1 830-1 850/унцию, так как ожидания стимулов нейтрализуют позитивные новости о вакцине. Ввиду отсутствия катализаторов роста цены на нефть на этой неделе могут стабилизироваться После того как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило вакцину производства Pfizer/BioNTech для экстренного использования в США, большинство позитивных драйверов на нефтяном рынке исчерпали себя, что должно найти прямое отражения в ценах на нефть. – Мы считаем, что цены на нефть марки Brent не смогут продолжить уверенный рост на этой неделе, торгуясь в диапазоне $49-51/барр. вместе с рынком, если, конечно, на рынке не появятся новые катализаторы роста. Так, мы не исключаем краткосрочного повышения цен на фоне новостей о взрыве очередного танкера в зоне саудовского порта, что усиливает напряженность в регионе. Тем не менее, основной массив статистики за ноябрь (Ежемесячный отчёт ОПЕК по нефтяному рынку, ежемесячный обзор МЭА, данные о промышленном производстве и торговая статистика), который должен быть опубликован на неделе, может сбить градус позитива на перегретом нефтяном рынке, отправив цены марки Brent ниже уровня в $50/барр. Тем не менее, мы считаем, что определенную поддержку ценам в среду может оказать встреча объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC), что, в случае дальнейших заявлений со стороны ключевых игроков, может подтолкнуть цены к дальнейшему росту уже в конце недели. Подводя итог, мы не ожидаем существенной волатильности цен на нефть под воздействием сдерживающих факторов, однако не исключаем их дальнейшего роста в случае позитивных сигналов на рынке. Благодаря высоким ценам на нефть ралли на российском рынке акций продолжится Эта неделя крайне важна с точки зрения новостей, которые потенциально могут оказать влияние на мировые рынки акций. – В ближайшие дни пройдут последние в этом году заседания центральных банков – так, завтра и в среду пройдет заседание ФРС, в пятницу ЦБ проведет свое последнее в этом году заседание по ключевой процентной ставке. Сегодня коллегия выборщиков США проведет голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера – как ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидатуру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что поддержит мировые рынки акций после нескольких недель неопределенности. Разрешение на использование вакцины компании Pfizer улучшает отношение инвесторов к рискованным активам. Британский фунт укрепился после того как Великобритании и ЕС удалось договорится о продлении сроков по переговорам относительно Brexit – это должно поддержать пострадавшие европейские рынки, которые отставали от мировых аналогов в последние недели из-за тупика в котором снова оказались переговоры по Brexit. Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 г., и Дональд Трамп должен подписать его в течение 10 дней; теперь проект поступает на подписание к президенту США Дональду Трампу, который ранее грозил применить против него право вето. Напомним, что законопроект содержит санкции против “Северного потока-2”, что, впрочем, уже учтено рынком. Российский рынок акций открыл новую неделю на оптимистической ноте, и мы ожидаем, что ралли, начавшееся в конце октября продолжится на фоне высоких цен на нефть и металлы. В лидерах роста на этой неделе опять будут акции металлургических (SVST, NLMK, EVR, MMK, RUAL), горнодобывающих компаний (MNOD, ALRS), нефтегазовых компаний (OGZD, NVTK, LKOD, ROSN, TATN) и банков (SBER, TCS). Сильный курс рубля позитивно влияет на компании, ориентированные на внутренний рынок, в том числе на ритейлеров (FIVE, MGNT). Акции компаний технологического сектора, вероятно, будут испытывать давление на фоне проблем в законодательном поле сектора. eg

