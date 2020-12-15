Запах мандаринов и ели. Сбер создал новогоднее настроение в своих офисах

В преддверии Нового года во всех офисах Байкальского банка Сбербанка создается волшебная атмосфера праздника: в клиентском зале установлена ель, украшены рабочие места сотрудников. Новогодние «наряды» появились и в зонах самообслуживания клиентов: на банкоматах, экранах терминалов и медиа-панелях установлены праздничные видео – заставки, на талонах электронной очереди специально для посетителей размещены поздравления с наступающим Новым годом.

В этом году в 12 самых крупных иркутских офисах на фасадных окнах отделений установлены объемные полусферы с логотипами компаний экосистемы Сбера, в клиентских залах появился запах мандаринов и ели – его создает специальное арома-наполнение. Банк решил помочь и своим клиентам-родителям маленьких детей в создании атмосферы волшебства и новогодних чудес, подготовил специальные бланки для писем Деду Морозу. 25 декабря посылку, собранную из таких писем, из отделений Сбера заберет курьерская служба СберЛогистики и отправит в Великий Устюг. Родителям останется только решить, как помочь Деду Морозу в исполнении желаний своих детей.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Мы поддерживаем идею создания праздничного настроения у наших клиентов. В самых крупных офисах мы подготовили разноплановое новогоднее оформление, где есть место и арома-наполнению, и декор-элементам. Новый год – это волшебный праздник, который с нетерпением ждет каждый человек, не взирая на возраст или жизненный статус. Поэтому, решили внести что-то особое не только для взрослых, но и для наших маленьких гостей, помогаем их родителям стать волшебниками ».

Особенный новогодний подарок всем россиянам Сбер приготовил и в виде оригинального ролика новогодней рекламной компании, лицом которой стал герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Жорж Милославский, чью роль блистательно сыграл актер Леонид Куравлев, ещё в 1973 году призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе». Оказавшись в 2020 году, он узнаёт, что теперь Сбер — больше чем банк, не просто финансовая компания, а технологический гигант. Специалисты Группы ЦРТ, входящей в состав экосистемы Сбера, сделали возращение любимого персонажа на экраны телезрителей России возможным. Помимо воссоздания внешности киногероя с помощью технологий искусственного интеллекта создатели ролика синтезировали и его голос.Благодаря кропотливой работе Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года.

Посмотреть новогодний ролик можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=TDl_7-dHg3A